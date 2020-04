«Senza dubbio, ad entrambe. Sia a Palermo che a Torre Annunziata, sono riuscito a vincere per mi ricordano con affetto in ambedue le città. Ho vestito la maglia rosanero per due stagioni; nella prima, centrammo la promozione ed il mio apporto fu determinante, nella seconda invece, retrocedemmo anche se giocai molto poco per cui non mi sentii parte del progetto, in questa seconda fase. Credo che sia il Palermo che il Savoia, meriterebbero di essere promosse in Legapro. I primi perché hanno speso tanto ma soprattutto i bianchi che sono riusciti a tenere testa alla capolista e che avrebbero ancora avuto possibilità di poterla agguantare». Queste le parole dell’ex attaccante del Palermo e del Savoia, Giorgio Lunerti, rilasciate ai microfoni di “Oplontini.com” in merito alla squadra campana e rosanero.