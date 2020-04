Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. Secondo quanto riporta “Iltirrenico.it” a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, alcuni infermieri dell’ospedale Papardo sono risultati positivi al Covid-19, per la precisione circa 6. Adesso è allarme in tutto il paese per quello che potrebbe essere un nuovo focolaio del virus in Sicilia.