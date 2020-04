Continua l’emergenza Coronavirus, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia” due uomini a Caltanissetta sono stati sanzionati dalla polizia per non aver rispettato le norme anticoronavirus. Il primo per essere uscito senza un motivo valido, il secondo era da poco rientrato in Sicilia, quindi in quarantena fiduciaria per legge, è stato visto dalla polizia rientrare a casa a bordo della sua autovettura. Per entrambi è scattata la multa.