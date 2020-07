La Parmonval, società che milita in Eccellenza, ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione. Con un annuncio sulla propria pagina Facebook la squadra palermitana ha comunicato che il nuovo tecnico sarà Peppe Rinaudo. Di seguito la nota: “La Asd Parmonval è lieta di annunciare la scelta di Mr. Peppe Rinaudo quale nuovo allenatore della Prima Squadra che disputerà la sua 13a stagione consecutiva nel Campionato di Eccellenza Sicilia .L’accordo tra le parti , improntato ad un rapporto amicale di lunga data tra Rinaudo e i Dirigenti Parmonval, con Edy Tamajo “artefice “ della scelta, è stato raggiunto in poco tempo e con reciproca soddisfazione; sono stati invece rinviati in una prossima riunione , i dettagli afferenti lo staff tecnico e l’individuazione di quei giocatori in grado di compendiare, sia le scelte del tecnico, e sia quelle del Direttore Sportivo e della Società. Al neo allenatore è stata sottoposta una bozza degli obiettivi di inizio stagione che la Società si (ri)propone e subito condivisi dal nuovo tecnico : a) un campionato in cui si possa raggiungere una salvezza senza “affanni” ; b) la crescita e la valorizzazione dei tanti giovani calciatori, già nell’organico della Società, e pronti per il “salto” nel campionato di Eccellenza.