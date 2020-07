Il Benevento è alla ricerca di un attaccante dopo che è sfumato l’arrivo di Loic Remy. Secondo quanto riporta “TMW” l’obiettivo numero uno dei sanniti è Gervinho, ala del Parma, i ducali chiedono circa 10 milioni di euro per il giocatore, che partirebbe solo per una cifra alta visto che è considerato incedibile. Come se non bastasse l’ingaggio che prende l’attaccante ivoriano è di 1,5 milioni l’anno, cifra proibitiva per la squadra campana che potrebbe permettersi un ingaggio del genere solo spalmato negli anni.