«Ci ho creduto fin dal primo momento (alla conclusione delle coppe europee). Bisogna essere sempre ottimisti. Bisogna avere un piano pronto in caso di eventi straordinari come questa crisi. Al momento abbiamo programmato di giocare tutte le restanti partite senza pubblico fino a nuovo avviso. Non vogliamo correre alcun rischio». Queste le parole del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, rilasciate ai canali ufficiali della massima organizzazione calcistica europea in merito alla riapertura degli stadi.