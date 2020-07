Dopo l’emergenza Coronavirus ritornerà a giocare la Nazionale Italiana con una novità. Infatti secondo quanto riporta il sito ufficiale della Figc, gli Azzurri per la prima volta nella loro storia giocheranno a Benevento. Infatti mercoledì 11 novembre allo stadio Vigorito scenderanno in campo Italia e Estonia, mentre a Roma si giocherà la gara di Nations League tra Italia e Polonia prevista per il 15 novembre. Di seguito tutti gli impegni degli azzurri:

Il calendario delle gare della Nazionale maggiore nel 2020

4 settembre (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) – Firenze

7 settembre (Nations League): Paesi Bassi-Italia (ore 20.45) – Amsterdam

7 ottobre (Amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) – Parma

11 ottobre (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) – Danzica

14 ottobre (Nations League): Italia-Paesi Bassi (ore 20.45) – Milano

11 novembre (Amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45) – Benevento

15 novembre (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45) – Roma

18 novembre (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45)