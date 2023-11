Dopo la partita con il Sudtirol, vinta dal Parma Estevez è intervenuto in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

«Sapevamo cosa avrebbe fatto il Sudtirol, l’anno scorso abbiamo sofferto molto contro di loro. E’ una squadra che ti lascia giocare, fa una partita sporca e se non hai l’atteggiamento giusto puoi soffrire. Nel primo tempo abbiamo fatto bene il lavoro sporco, con aggressività, nella ripresa ci siamo messi a tre, eravamo in superiorità in mezzo al campo e abbiamo palleggiato di più. Penso che abbiamo una grandissima partita. iamo partiti molto bene, la Serie B però la conosciamo, mancano tantissime partite. Non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo mantenere questo atteggiamento e continuare a crescere. Negli ultimi anni è cambiato il campionato, ogni sfida è difficile ed equilibrato. Soprattutto perché tutti vogliono vincere contro la prima della classe».

«Abbiamo perso contro una squadra forte, può capitare di perdere una partita. La Serie B è difficile, l’importante è rimanere sempre sul pezzo. Si è creato un bell’ambiente, per mantenerlo dobbiamo continuare a lottare insieme. Non ho mai ricoperto un ruolo così difensivo e di equilibrio, son sempre stato un giocatore più offensivo, però sono sempre stato uno che pensa prima alla squadra che a se stesso. So che abbiamo giocatori di grandissima qualità davanti, mi tocca un ruolo diverso, ma mi piace comunque tantissimo. Lavoro per il bene della squadra e in questo ruolo riesco a farlo. Abbiamo tanti giocatori di qualità e divertirsi in campo aiuta a far le cose meglio. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, sappiamo di essere primi in classifica ma dobbiamo ancora dare di più e migliorare, possiamo farlo».