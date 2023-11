Andrej Galabinov ha parlato del fallimento della Reggina in un’intervista a TuttoMercatoweb.com.

Di seguito le sue parole:

«Non ho mai vissuto un periodo del genere. Mi alleno, aspetto l’opportunità giusta. Non sono ancora riuscito a capire come sia potuta accadere una cosa del genere. Ci era stato detto che era una società sana. Anche parlando con i miei ex compagni non capiamo ancora come sia potuto succedere. Fino alla fine la società era convinta che andasse tutto bene. Ci dicevano che era tutto a posto. Quindi alla fine, dopo l’ultima sentenza, abbiamo capito che era finita. Serie b? Un campionato strano come tutti gli anni. Il Parma sta facendo molto bene, non mi aspettavo che Samp e Spezia facessero fatica ad inizio campionato, ma piano piano ritroveranno la giusta brillantezza».