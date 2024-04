Parma verso Palermo: il report dell’allenamento odierno

In vista della prossima sfida tra Palermo e Parma, in programma allo stadio “Renzo Barbera” venerdì sera, il club gialloblù ha reso noto il report dell’allenamento odierno.

“Allenamento al mattino per i gialloblu sul campo 1 del Mutti Training Center di Collecchio per preparare la sfida di venerdì contro il Palermo (ore 20:30).La squadra ha svolto attivazione, lavoro di forza e trasformazione in campo, esercitazione tattica, una serie di mini-partite a campo ridotto e una partita a tutto campo della durata di 30 minuti.Nella giornata di mercoledì 17 aprile il programma prevede una seduta al mattino”.