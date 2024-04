Come riportato da la Gazzetta del Mezzogiorno, da tempo, la proprietà, sogna di riportare in Puglia Guido Angelozzi.

Al direttore verrebbe affidata l’intera conduzione dell’area tecnica, ma ciò non prevedrebbe necessariamente la separazione da Polito, ma quantomeno ne limiterebbe molto l’autonomia. Per ora, però, si tratta di suggestioni che potrebbero assumere consistenza in caso di salvezza.