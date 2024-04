Lega B: il “Gentleman Simoni” va a Claudio Ranieri

Dopo le votazioni dei 20 tecnici di Serie B, come reso noto dalla Lega tramite comunicato, il premio “Il Gentleman Simoni” è stato donato a Claudio Ranieri.

“Claudio Ranieri. È lui l’allenatore Gentleman Serie B 2022/2023 dedicato al ricordo di Gigi Simoni e votato dalle preferenze dei venti allenatori della Serie BKT. Ranieri aveva già vinto il premio due stagioni fa e succede a Stefano Pioli, che aveva ricevuto il Gentleman Gigi Simoni nella 2021/2022. E a lui è stata consegnata a Milano la Torretta di San Siro, simbolo di un premio ispirato ai valori più sinceri del calcio. Valori di Fair Play che l’attuale allenatore del Cagliari Calcio rappresenta da sempre. Un riconoscimento, quello dedicato all’ex allenatore, di Inter, Pisa e Cremonese, organizzato dal Premio Gentleman di Gianfranco Fasan con la Lega Serie B. Alla consegna presente anche la famiglia di Gigi Simoni insieme agli amici e giornalisti Luca Tronchetti, Alberto Cerruti e al presidente del CONI CRL Marco Riva.

Claudio Ranieri ha dichiarato: “E’ una soddisfazione enorme ricevere il premio allenatore Gentleman a nome di Gigi Simoni. Un grande Uomo. Ricevere premi votati dagli stessi allenatori è sempre bello e mi riempie d’orgoglio. Si viva il fair play perché abbiamo bisogno di questi valori, di grande correttezza.” Alla cerimonia è intervenuto il presidente della Lega B Mauro Balata che ha portato i complimenti a una straordinaria figura del calcio italiano: “Claudio Ranieri è un punto di riferimento per i giovani calciatori e i giovani allenatori ma soprattutto è divulgatore dei migliori valori dello sport’. ‘In un mondo dove spesso si alimentano conflitti e litigiosità, persone come Simoni e Ranieri sono punti di riferimento e costituiscono un esempio dei migliori valori sportivi per tutti. Siamo felici di aver istituito questo premio alla memoria di una grande persona e di consegnarlo a chi lo merita’.

La motivazione – Un premio meritato non solo per essere riuscito a riportare il Casteddu nella massima serie. Ma per come ci è riuscito, con una lezione di grande sportività: durante la rocambolesca finale playoff, infatti, risolta a favore del Cagliari al 94’, l’allenatore aveva chiesto e ottenuto dai suoi tifosi di interrompere gli insulti e di applaudire la tifoseria del Bari, sconfitta sul campo, dimostrando grande rispetto per gli avversari e incoraggiando la sportività tra le due squadre. Un gesto che tutti gli allenatori di B non hanno dimenticato. Per questo mister Claudio Ranieri è stato il più votato della stagione 2022-2023. Un gesto di Fair Play che l’Organizzatore Gianfranco Fasan ha applaudito fin da subito. Gianfranco Fasan ha dichiarato: “E’ un piacere e un onore ripremiare per la seconda volta Claudio Ranieri. Il Suo esempio non si esaurisce solo con quel gesto di correttezza rivolto alla propria curva ma è un esempio di lealtà e di rispetto per l’avversario che lo ha sempre contraddistinto e che fa tanto bene al calcio e allo sport”.

Il premio Allenatore Gentleman “Gigi Simoni” apre così i lavori per la 29a edizione del Premio Gentleman Fair Play, che si terrà presso la Scuola Militare Teulié di Milano. Un premio ricco di valori e continue sorprese. La serata di Gala, organizzata con continua passione da Gianfranco Fasan, e condotta da Massimo Caputi insieme a Laura Barriales e Giorgia Rossi, vedrà la sua celebrazione la sera di giovedì 16 maggio. Nel corso del Gala verranno assegnati i riconoscimenti ai Calciatori Gentleman serie A e il Gentleman Pier Mario Morosini al calciatore con più Fair Play della Lega B”.