Catanzaro, Magalini: «Nostro campionato ben oltre le aspettative»

Intervistato da “Radio Ciak” Giuseppe Magalini, il direttore sportivo del Catanzaro ha parlato in merito al campionato.

Ecco le sue parole:

«I meriti vanno suddivisi da tutti. Ognuno cerca di rendere al meglio per far rendere questa ‘macchina’ in modo perfetto. Speravamo di fare un campionato importante, e forse siamo andati ben oltre le aspettative. Cercheremo di essere più fastidiosi possibile ai playoff. Il nostro obiettivo era quello di consolidarci in questa categoria, che è di assoluto livello, e soprattutto di creare un grande appeal e portare sempre più in alto il nome Catanzaro».

«Futuro Vandeputte? Per quanto riguarda Jari il primo anno a Vicenza ha fatto benissimo come lo scorso anno a Catanzaro. Ha sofferto il primo anno di B, e qualche dirigente non ha voluto aspettarlo e ha deciso di metterlo sul mercato in maniera totalmente errata. Adesso infatti sta dimostrando il suo valore… Quando sono arrivato a Catanzaro, come paletto avevo messo quello di portare Jari Vandeputte, perchè sono sempre stato convinto che avrebbe potuto farci fare il salto di qualità, sia in C che in B. La fiducia che ponevo in lui era tantissima, e devo ringraziare la proprietà per lo sforzo. Adesso tanti lo attenzionano».