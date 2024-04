Orsi: «Il Parma ha una squadra forte e completa»

L’ex portiere di Lazio e Parma Fernando Orsi è intervenuto ai microfoni di “News.superscommesse.it”, rilasciando le seguenti parole:

«Non mi meraviglia di vedere il Parma al primo posto. Già nella passata stagione era riuscito a conquistarsi un importante piazzamento nei playoff; quest’anno la squadra si è rinforzata ulteriormente e ha iniziato bene sin dalla prima giornata. Sono stati tutti molto bravi a restare concentrati per un obiettivo chiaro che la società aveva prefissato: quello della Serie A. Stavolta, con tutti gli scongiuri e pur mancando poche gare, direi che questa sia la stagione giusta per consacrare quanto di straordinario è stato realizzato. Sta dimostrando di essere la squadra più forte e completa. Pecchia? Ha tantissimi meriti, è molto determinato e preparato. Ha già dimostrato di essere all’altezza con la Cremonese ed è stato molto bravo il Parma a puntare sulla sua figura con il rinnovo della fiducia, malgrado lo scorso anno non sia riuscito a centrare il traguardo della Serie A. La società ha capito che il suo lavoro necessitava di ulteriore tempo per venir fuori e così è stato. Pecchia è stato bravissimo a plasmare l’intero organico, dando alla squadra sicurezza e fornendo sempre le giuste motivazioni per affrontare ogni singola gara. Credo che meriti di avere una riconferma anche in Serie A, è ancora molto giovane e può fare ancora di più. Sono contento per lui. Inoltre, Parma è una grande piazza a cui sono molto affezionato ed è pronta a ritornare lì dove merita».