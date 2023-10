Intervenuto in conferenza stampa Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha rilasciato le seguenti parole:

«Tre partite in una settimana, le scelte vengono fatte per la partita di domani. Partita spigolosissima in un ambiente caldissimo, pensiamo solo a questa sfida. Noi dobbiamo tenere conto di una squadra che in mezzo al campo e davanti ha giocatori ben assemblati oltre ad un tecnico che l’anno scorso ha fatto un gran lavoro a Cosenza e anche qui si sta ripetendo perché nelle ultime cinque partite hanno fatto una serie importante, con una buona organizzazione. Spesso si adeguano all’avversario, noi ne teniamo conto e li affrontiamo facendo le nostre cose, con ancora più forza e vigore. Dovremo essere prontissimi per una partita impegnativa».