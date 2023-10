Come riportato dall’ANSA è durata oltre due ore e mezza l’audizione in Procura a Torino di Nicolò Zaniolo, l’attaccante dell’Aston Villa, ex della Roma, indagato nell’inchiesta sulle scommesse su piattaforme illegali. Il giocatore è stato sentito dalla pubblico ministero Manuela Pedrotta titolare dell’inchiesta.

Presenti all’audizione oltre ai legali di Zaniolo anche gli investigatori della squadra mobile che indagano sulle presunte irregolarità. Il calciatore è accusato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Zaniolo ha lasciato gli uffici del settimo piano da un’uscita secondaria