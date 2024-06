Parma, Pecchia: «L’obiettivo in A sarà la salvezza»

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia è intervenuto al Festival della Serie A toccando vari temi.

Ecco le sue parole riprese da “TMW”:

«La stagione conclusa dobbiamo metterla alle spalle, dobbiamo prepararci per la Serie A. Il salto è importante, lo sappiamo, ci sono curiosità ed entusiasmo, ma dobbiamo lavorare tanto e questo è il momento di avere le idee chiare. C’è curiosità di affrontare il campionato di Serie A, tutte le squadre e tutti gli allenatori, di confrontarci con un livello superiore a quello con cui ci siamo misurati nelle ultime stagioni, soprattutto per i nostri giovani, per la città. Ci sono voglia e un senso di responsabilità verso Parma, vogliamo giocarcela con il nostro stile, con una squadra che abbia entusiasmo, un’idea chiara di gioco e quella leggerezza che ha contraddistinto questo gruppo. Io credo che anche il nostro popolo è consapevole che faremo un campionato totalmente diverso, dovremo tenerci stretta la categoria perché per una neopromossa il salto è sempre impegnativo. L’obiettivo è mantenersi stretta la Serie A. Il nostro acquisto sarà la continuità. Abbiamo tutti giocatori di proprietà, tanti giovani con tante potenziale, la possibilità di continuare con una buona base deve essere l’arma in più. In ogni mercato ci sono sempre stati inserimenti mirati per poter completare la rosa».