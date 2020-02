Secondo quanto riportato da “Calcioweb.eu”, l’ex direttore sportivo del Palermo, attualmente al Parma, ha svelato che in questa finestra di mercato l’ex attaccante del Milan Piatek, poi passato all’Hertha Berlino, era finito sul taccuino dei ducali. Ecco le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Caprari: «Noi potevamo prendere diversi attaccanti, ma non cambiava di molto la nostra situazione attuale. A gennaio non è mai facile fare mercato, siamo stati già bravi a prendere Kurtic, Caprari, Regini. Dovevamo guardare tante situazioni. Avevamo dei nomi, ma solo gente che stava giocando poco nelle proprie squadre. Ho una stima immensa su Matri, ci credevo e ci speravo. Sarei stato il primo contento a prendere Piatek, ma dobbiamo anche guardare alla cassa. Tranne lui, nessuno si sarebbe messo per venire, ma appunto bisognava guardare alle esigenze di cassa».