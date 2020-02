Filippo Ricci, corrispondente spagnolo della Gazzetta dello Sport, intervenuto alla trasmissione ‘Tutti Convocati’, ha parlato del futuro di Leo Messi. Nelle ultime settimane si sono sviluppate voci che vorrebbero la “pulce” lontana da Barcellona. Ecco le sue parole: «Se oggi mi fai la domanda ‘Messi va via’ ti dico no. Se me la fai tra un mese vediamo. Ora hanno solo Messi, Griezmann (ancora non ben inserito), Ansu Fati che ha 17 anni. Il Barça ora non ha i soldi perché hanno buttato via 300 milioni tra Dembele e Coutinho. Prima l’ipotesi di prendere Messi era impossibile per una clausola da 700 milioni, a giugno quella clausola non c’è più. E’ svincolato, anche se guadagna 50 milioni netti. Una telefonata qualcuno può fargliela».