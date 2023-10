L’ex giocatore del Parma Davide Micillo ha parlato in esclusiva ai microfoni di Parmalive.

Di seguito le sue parole:

«Direi che il Parma sta marciando verso la direzione del loro principale obiettivo: vincere il campionato cadetto e tornare in Serie A. La squadra crociata si è rivelata una squadra cinica, quando si è trovata davanti al portiere avversario è riuscita a far gol ed è riuscita a portare a casa tre punti importanti. Mister Pecchia sta facendo un ottimo lavoro, sta viaggiando a gonfie vele sin dallo scorso anno. All’inizio della scorsa stagione ci sono stati un pò di problemi, ma successivamente è stato sistemato tutto. Al momento la squadra sta giocando come vuole il tecnico ducale, che ha saputo mettere la squadra sul cammino di un campionato importante. Pecchia sta facendo un ottimo lavoro. Stanno facendo tutti bene. Questo vuol dire che la rosa è buona e risponde alle chiamate del mister, si fanno trovare pronti in base alle scelte del mister. Si possono dire solo cose positive. Ciò indica che il lavoro che si sta svolgendo a Parma è ottimo. I diversi giocatori si fanno trovare pronti e quando vengono chiamati in causa, dimostrano il loro valore».

«Serie B? Il Parma è un’ottima squadra, sicuramente i crociati faranno bene. Per quanto riguarda le inseguitrici, penso che il Palermo a livello di rosa possa ambire al salto di categoria e restare dietro alla squadra ducale, nonostante la sconfitta casalinga contro il Lecco. Ad ogni modo il campionato cadetto è molto lungo, possono comparire anche delle altre squadre che possono ambire a salire in A, anche il Venezia è una squadre molto forte. Sono lì, se la giocano tutte. Occorre vedere chi troverà continuità. E’ soprattutto importante che il Parma continui ad avere continuità, in modo tale da avere questo distacco dalle altre per raggiungere la promozione in Serie A che manca da tanto tempo».