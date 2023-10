L’allenatore della Cremonese Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Cittadella.

Di seguito le sue parole:

«Non posso aggiungere nient’altro… La partita non andava nemmeno chiusa, lo era già. Non ci sono commenti da fare in questo senso. La squadra ha creato tantissime situazioni e quindi mi tengo questo. Poi concedetemi che finalmente abbiamo vinto una partita a Cremona, sono contento per i ragazzi. Peccato aver fatto mezz’ora di partita in più che non aveva senso per come erano andate le cose in campo. Ci vorrebbe un time-out nel calcio, ma purtroppo non c’è. Non so se è per mancanza di personalità, ma ci vuole qualcosa in più nelle giocate individuali, l’essere intraprendenti e propositivi. Queste cose qua poi arrivano, ma mi dispiace perché si può fare la partita con un altro piglio sin da subito. Menomale che non abbiamo preso gol, ma in generale dal secondo tempo la squadra mi è piaciuta».

«Non credo che ci sia qualcuno oggi che non meritasse gli applausi. Bisogna avere il piglio giusto e non nascondersi, chi ha sbagliato non lo ha mai fatto e mi piace l’intraprendenza. Per mettere questa maglia qua serve personalità, allora ben vengano gli errori, anche se non bisognerebbe farli. Ma io voglio gente che si prende la responsabilità di fare le cose».