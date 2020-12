Il Bologna piomba su Roberto Inglese. Il club rossoblù, che è alla ricerca di un attaccante, ha posato gli occhi sul centravanti del Parma.

Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tra i due club sono già andati in scena i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione dal momento che Inglese, arrivato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto, è stato da poco acquistato dai gialloblù. Per questo motivo la sua valutazione è di circa 15 milioni di euro.