Intervenuto ai microfoni di “Catanista il Talk”, Salvo Pogliese, sindaco di Catania, ha parlato della trattativa di Joe Tacopina per l’acquisto del Catania. Ecco le sue parole:

«Sono rimasto favorevolmente colpito da Joe Tacopina, dal suo dinamismo e dalla sua determinazione e su alcune cose che ha detto sulla nostra città e squadra del cuore. Sono rimasto colpito favorevolmente da quell’incontro e sono certo che la trattativa si andrà a concludere. Ho avuto modo di percepire anche fibrillazione all’interno della Sigi, ma non voglio esprimermi, perché voglio anche in questa sede e per l’ennesima volta ringraziare la Sigi per quello che hanno fatto, sono stati semieretici ed eroi pazzi, tutto è stato fatto per l’amore che lega questi imprenditori catanesi alla città e alla matricola 11700.





Credo che l’avvento di Tacopina alla presidenza del Catania calcio sia fondamentale per la nostra città e permettetemi anche per la Sigi, questa è una mia valutazione personale. In premessa io ho detto a Tacopina che sarei felicissimo che voi possiate entrare all’interno del Catania Calcio, anzi acquisire il Catania Calcio, ma sarei felice da sindaco oltre che da tifoso, rimanesse un cuore rossazzurro. Credo che la presenza all’interno della compagine societaria di imprenditori catanesi possa essere importante per noi, ma anche per lui, e possano fare da filtro e ho percepito grande disponibilità da parte di Tacopina in tal senso.

Stadio Massimino? La possibilità di tornare già il 23 dicembre c’è, sono valutazioni che deve fare la società in primis, il tecnico Raffaele e la società, noi siamo pronti e in base alle condizioni climatiche antecedenti in quei giorni alla partita, si faranno le valutazioni che andranno fatte. E’ stato fatto un ottimo lavoro da parte del Catania Calcio, quei due mesi persi tra giugno luglio e agosto hanno determinato ovviamente problemi al manto erboso significativi, quindi il Catania Calcio è stato molto operativo. Si deciderà con grande serenità».