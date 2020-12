Tre tamponi che certificassero la positività al Covid-19 non l’hanno indotto a desistere dal continuare a lavorare, violando tutte le regole sanitarie e non stabilite in caso di contagio. Un uomo residente nella provincia di Monza e Brianza è stato denunciato per aver proseguito a lavorare, trasportando e consegnando merce in tutta Italia, dalla polizia stradale

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il camionista è stato fermato al casello autostradale di Montecatini, in Toscana, per un normale controllo. Gli agenti della stradale, dunque, accertato che il brianzolo si trovasse lontano dal proprio domicilio nonostante la positività al Covid, hanno provveduto a denunciarlo per epidemia colposa e riaccompagnato presso la sua abitazione per finire di scontare il periodo di quarantena ed isolamento. A sua discolpa il camionista ha cercato di giustificarsi asserendo di non aver ben compreso le direttive comunicategli dal suo medico curante. Le forze dell’ordine hanno accertato la presenza di ben tre tamponi. L’uomo aveva ripreso a lavorare il 7 dicembre scorso.