Massimiliano Carlini, centrocampista del Catanzaro, ha dichiarato:

«Noi arriveremo tra le prime tre, ed un nostro diritto e dovere provarci. Abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. Questa è una squadra che ha qualità, carattere e molta esperienza, tutte caratteristiche che sono utili per continuare a lottare fino alla fine. Questa squadra ha molta esperienza e molti di noi hanno già vissuto situazioni simili. Ricordo ad esempio due anni fa con la Juve Stabia al girone di andata avevamo un margine di vantaggio sul Trapani di ben 12 punti, nel girone di ritorno siamo arrivati allo scontro diretto con appena un punto di distacco. Le gare si devono giocare tutte, e poi abbiamo la fortuna di avere alle spalle una proprietà seria ed importante che quotidianamente ci stimola a dare il massimo».