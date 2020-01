Il tecnico del Savoia Carmine Parlato, è intervenuto nel corso della trasmissione “Una poltrona per due” parlando dell’ultima partita vinta contro il San Tommaso e del prossimo match dei bianchi in casa del Castrovillari. Ecco le parole del tecnico: «Riprendere dopo una sosta non è mai facile, e quindi ci teniamo stretta la vittoria col San Tommaso. Si tratta di tre punti arrivati col coltello tra i denti, e non si dia per scontato che contro squadre che puntano alla salvezza si debba per forza dominare e stravincere». Il tecnico ha poi continuato: «Più si vince più tutti sperano nel tuo passo falso, ma bisogna tenere alta la concentrazione perché il periodo è dietro l’angolo. Contro i rossoneri sarà una trasferta difficile, su un campo ostico, ma faremo di tutto per ottenere il successo».