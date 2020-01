Il tecnico del Savoia Carmine Parlato, è intervenuto nel corso della trasmissione “Una poltrona per due” parlando dello stato di forma dei propri ragazzi. Ecco le parole del tecnico: «Quando ho capito si trattasse di un gruppo potenzialmente vincente? Sarebbe facile dire dopo la vittoria di Palermo, ma già dall’inizio di questa avventura si percepivano ottimi segnali da parte dei ragazzi. Credo che abbiamo avuto solo un piccolo deficit, ovvero la fase realizzativa, perché a livello di occasioni c’è sempre stata continuità, ma oggi siamo migliorati molto anche in zona gol. Siamo più consapevoli della nostra forza». Parlato ha infine affermato: «Crederci sì, ma mantenendo sempre i piedi per terra. Tante vittorie in zona Cesarini? La ricerca del gol deve iniziare dal primo minuto, ma non deve essere frenetica. Gli spazi vanno ricercati al momento giusto, e a volte quel momento arriva nella parte finale della gara».