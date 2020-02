Carmine Parlato, allenatore del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto affermato: «Roccella? Trasferta difficile, mancheranno Poziello e Scalzone, due elementi importanti, ma i sostituti si faranno valere. Metterei la firma per vincere nuovamente nel finale. Duello a distanza col Palermo? La strada giusta è pensare a noi stessi, senza guardare in casa d’altri. Stiamo zitti, concentriamoci e diamo il massimo in ogni partita, tutte le altre cose sono uno spreco di energia, non abbiamo margine di errore. Vorrei evitare di perdere punti preziosi per queste ragioni».