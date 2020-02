Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Globo”: «Mio figlio sta meglio ed è sereno, questo è un suo punto di forza. Sfottò dei laziali nei miei confronti? E’ poco carino nei confronti di una donna. Mi dà più fastidio che mi scrivano in privato, ma non tutti sono così. Alcuni laziali ci hanno mostrato vicinanza per l’infortunio di Nicolò».