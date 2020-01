Il tecnico del Savoia, Parlato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito ufficiale del club oplontino. La rimonta sul Palermo può aver portato una pressione alla squadra, che magari i calciatori non sono riusciti a gestire? «Assolutamente no. Anzi, interverrò qualora ce ne fosse. Parliamo meno ed aumentiamo la concentrazione quando scendiamo in campo di domenica. Siamo al 15esimo risultato utile consecutivo e continuiamo tale striscia positiva!» Le polemiche arbitrali, incluse quelle relative al Palermo con il botta e risposta tra le Società, in qualche modo pesano sulla squadra o lei cerca di isolare i ragazzi da qualsiasi polemica? «Noi pensiamo solo, ed esclusivamente, al campo. Indirettamente, però, è umano esserne a conoscenza. Ma dobbiamo starne fuori, sperando che qualcuno non ci resti dentro!».