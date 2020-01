É ufficiale l’arrivo all’ACR Messina del difensore centrale Samuele Emiliano proveniente dal Gozzano, in serie C. Di seguito il comunicato del “sito ufficiale dell’ACR Messina”:

L’Acr Messina comunica di aver definito il tesseramento del calciatore Samuele Emiliano.

Difensore centrale, nato a Torino il 29 ottobre 1984, arriva in giallorosso dopo aver rescisso il contratto che lo legava al Gozzano, del quale è stato anche capitano. Con la formazione piemontese del girone A di Serie C ha giocato dalla stagione 2016/2017, collezionando oltre 100 presenze e 8 reti.

Samuele Emiliano ha esordito anche in Serie B con il Torino nel giugno 2014 nella sfida interna proprio contro il Messina, poi tra C1 e C2 ha indossato le maglie di Biellese, Andria, Casale, Cuoiopelli Cappiano, Cuneo e Valle d’Aosta, mentre in Serie D ha giocato con Pro Settimo, Albese, Saint Christophe (poi Valle d’Aosta), Piacenza, Acqui e Bellinzago, prima del trasferimento al Gozzano.

Il neo difensore giallorosso si è unito ai nuovi compagni ed è a disposizione di mister Zeman per il match esterno di domenica contro il Castrovillari.