Il futuro di Samuele Neglia sembra essere lontano da Bari. Il giocatore, come si legge in un’articolo pubblicato da “Labaricalcio.it”, sembra orientato verso la serie C o verso il Palermo, dove potrebbe ritrovare Floriano: “Quel suo guizzo sotto porta, il primo in stagione, in occasione del quarto gol contro il Rieti domenica scorsa al San Nicola, sembra essere un segno del destino, l’arrivederci più bello che un giocatore potesse dare alla propria tifoseria. Samuele Neglia – si legge -, tra i protagonisti assoluti della vincente stagione di Serie D 2018/2019, potrebbe essere a breve ceduto nella sessione invernale di calciomercato. Samuele potrebbe dunque accasarsi presto in un’altra squadra. Potrebbe essere il Palermo in Serie D, insieme al suo amico Floriano, oppure Monopoli o Avellino in Serie C”.