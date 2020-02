Il tecnico del Savoia, Parlato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: «Lasciamo stare i vantaggi che qualche altra squadra ha, i rigori che improvvisamente le vengono concessi. A volte mi sembra di vedere giocare gente allenata dalla Cagnotto per i meravigliosi tutti che riescono a fare. Ma noi abbiamo concesso troppi punti al Palermo. Dobbiamo fare mea culpa e la colpa è solo la nostra. La squadra non si è espressa al meglio, ma non possiamo condannare questi ragazzi. Domani dobbiamo portare a casa i tre punti».