Il tecnico del Savoia, Parlato, ha rilasciato le suguenti dichiarazioni in sala stampa: «Siamo un po’ arrabbiati. A volte un pareggio dà una mazzata peggio di una sconfitta. In campionato c’è chi corre ancora, lasciamo stare che corre anche grazie ad aiuti, ma noi nelle ultime partite abbiamo concesso troppi punti dal Palermo. Cosa ha lasciato la gara col Roccella? Ha lasciato grande rammarico per la prestazione fatta. Tutti i ragazzi erano consapevoli di questa mancanza. Questa è una cosa vecchia e dobbiamo pensare al futuro. Questa squadra sta facendo un ottimo campionato. Quelli davanti stanno andando più forte di noi e bisogna dargli merito, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e cercare di sbagliare il meno possibile. Il Savoia sta facendo un grande campionato e sta lottando con una squadra importante. Stiamo facendo di tutto per stargli il più vicino possibile».