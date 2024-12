Pari in Sampdoria-Carrarese, Semplici: «Classifica dice che qualche problematica c’è»

Al termine della sfida tra Sampdoria e Carrarese, terminata sul punteggio di 1-1 è intervenuto il tecnico dei padroni di casa Leonardo Semplici per commentare la sfida:

«Dispiace, oggi era il nostro obiettivo. La squadra ha dato tutto, questa era la cosa che mi interessava. Stiamo cercando di cambiare andamento del campionato, mi prendo le mie responsabilità. Con 7 allenamenti, 4 rifiniture è difficile mettere situazioni a fuoco. A parte il gol abbiamo fatto la gara creando situazioni da gol, siamo riusciti a pareggiarla prima facendo partita a sensi unico. Oggi meritavamo, purtroppo non è stato, ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto. Domani defaticante e poi allenamenti per il Pisa. Risultato? Quando non riesci a fare risultato in tutti si crea timore, sotto certi aspetti si sono viste buone cose, ma è chiaro che c’è da migliorare. Classifica? La classifica dice questo, qualche problematica c’è. I calciatori preso non stanno rendendo e quindi sto cercando di aiutarli per far si che mettano in campo le loro qualità. La squadra mi è piaciuta, ha cercato attraverso le palle inattive di fare gol. La vittoria ci poteva dare spensieratezza che ad oggi manca».