Salernitana, valutazioni su Colantuono e Petrachi: col Catanzaro sarà decisiva

Altra sconfitta pesante per la Salernitana che sul campo del Frosinone affonda per 2-0. La società granata ha comunque deciso di dare un ultima possibilità per il tecnico Stefano Colantuono. Quest’ultimo, come riportato da salernitananews.it, rimarrà saldo sulla panchina almeno fino alla prossima sfida col Catanzaro, che sarà decisiva.

Non è da escludere che le riflessioni interesserebbero anche la posizione del Direttore Sportivo Gianluca Petrachi. Le scelte in panchina non hanno portato i frutti sperati, mentre neanche gli acquisti del mercato estivo stanno rendendo secondo quelle che erano le aspettative. Tutto rimandato, dunque, al match di domenica.