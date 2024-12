Pari in Sampdoria-Carrarese, Calabro: «Siamo andati vicini alla vittoria»

Al termine della sfida tra Sampdoria e Carrarese, terminata sul punteggio di 1-1 è intervenuto il tecnico degli ospiti Antonio Calabro per commentare la sfida:

«Mi è piaciuto tutto, siamo andati vicino alla vittoria. In 11 vs 11 chissà come sarebbe andata a finire. Ringrazio la società perchè oggi è la prestazione di tutto l’ambiente ai giocatori. Faccio il nome di uno che è Oliana il quale simboleggia il carattere di tutto. Non è nemmeno uscito un ferita che non ho mai visto su un campo da calcio. Ringrazio il mio staff perchè ha rimesso in piedi Imperiale e recuperato Coppolaro. Il tutto senza dimenticare la cornice di pubblico che ci ha seguito. Non possiamo pensare di venire a Genova, passare in vantaggio e legittimare. Sapevo che la Samp sarebbe partita forte, perchè doveva uscire dai play out. Abbiamo fatto fatica a salire più per demeriti nostri».