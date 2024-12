Martorelli: «Sassuolo ha un livello superiore rispetto a tutte le altre, tornerà in A»

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l’operatore di mercato Giocondo Martorelli. Tra i vari temi toccati, Martorelli si è espresso anche sui vari temi mercato e sul campionato cadetto:

«Il Sassuolo ha mantenuto nove undicesimi dello scorso anno. Ha un livello superiore rispetto a tutte le altre, tornerà in A. E poi il prossimo anno lavoreranno per rimanere nella massima serie. Penso che Berardi rimarrà a Sassuolo, poi in estate si vedrà. Altri uomini mercato della B?

Sicuramente i Fratelli Esposito dello Spezia. Pio ha grandi margini di crescita, potenzialità importantissime».