Przemysław Szymiński, ex calciatore rosanero adesso in forza alla Reggiana, ha commentato nel corso della conferenza stampa il pareggio maturato contro il Lecco.

Di seguito le sue parole:

«Credo che il risultato finale sia giusto anche perché non abbiamo fatto al 100% la partita che volevamo fare. Si son viste occasioni da entrambe le parti e abbiamo giocato contro un ottimo Lecco che ci ha messo in difficoltà. Non siamo contenti, ma il risultato è giusto. Non credo siano mancate energie mentali, ma forse sono mancate un po’ di forze fisiche. Mercoledì con il Genoa in tanti hanno giocato 120 minuti perciò oggi qualcosa può essere mancato a livello fisico, ma a livello mentale non credo ci siano stati problemi».