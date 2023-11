Ai microfoni de “Il Gazzettino“, Alessio Vita ha parlato dell’inizio di stagione del Cittadella.

Di seguito le sue parole:

«Sono contento, perché se i primi due gol non sono serviti a tanto, quello con il Brescia ha contribuito a una vittoria importante, che volevamo fortemente: sono doppiamente felice. C’era un po’ di rammarico nel gruppo per le due sconfitte con la Cremonese, maturate entrambe negli ultimi minuti e immeritate: quando giochi bene e non raccogli resta l’amarezza, il successo con il Brescia ci rinfranca e chissà non possa dare il “là” ad un campionato di altro spessore. Direi che la vittoria ce la siamo meritata tutta: non era semplice recuperare l’ennesimo svantaggio iniziale e incassare due gol su deviazioni. Una squadra debole mentalmente si sarebbe buttata giù di morale, invece il Cittadella ha dimostrato di essere sempre sul pezzo, un gruppo molto unito. Adesso pensiamo a recuperare per bene le forze in modo da affrontare al meglio la trasferta di Palermo, l’ultimo impegno prima della sosta. L’allenatore mi sta dando grande fiducia in più ruoli, io sono a disposizione e cerco di dare sempre il massimo. È stata una settimana magica: ho fatto gol da terzino, poi da centrocampista e infine da attaccante. L’obiettivo stagionale? Prima di tutto dobbiamo pensare a un campionato tranquillo, diverso da quello dell’anno scorso quando siamo stati con l’acqua alla gola per gran parte dell’anno: abbiamo passato brutti momenti, per questo vogliamo centrare la salvezza prima possibile».