Pari in Cremonese-Reggiana, Stroppa: «Difficile fare meglio di così»

Al termine della partita tra Cremonese e Reggiana terminata con il punteggio di 1-1, è intervenuto nella sala stampa dello Stadio Zini il tecnico grigiorosso Giovanni Stroppa.

Di seguito le sue parole:

«Non ho visto il fallo di mano, espulsione di Johnsen giusta, sul gol annullato c’è fallo di Castagnetti. Per quella che dovrebbe essere la coerenza delle ammonizioni, poteva ammonire con la stessa valutazione anche gli avversari su certe ripartenze. Per me ottima partita, potevamo servirlo meglio. È solo una questione di abitudine a giocare con noi. Oggi prestazione di livello da parte di tutti. Per quello ho avuto difficoltà coi cambi, cercavo chi potesse darci qualcosa in più. È mancato solo il gol. Zani l’ho messo apposta (ride). Ghiglione troppo timido nel primo tempo. L’ho messo con Sernicola dietro per alternarli in fase di spinta, con l’altro a coprire. Zanimacchia è entrato molto bene, passaggio straordinario per un gol straordinario. Molto soddisfatto di Johnsen nel primo tempo, meno di Falletti e Vazquez, viceversa nella seconda frazione. Devono trovare il giusto feeling, ma possono certamente giocare insieme. Pongo sullo stesso livello anche Zanimacchia se gioca come oggi.».