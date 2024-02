Cittadella sconfitto dal Parma, Gorini: «Meritavamo il pareggio»

Il tecnico del Cittadella, Edoardo Gorini, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Parma.

Di seguito le sue parole:

«Se in quattro partite non raccogli neanche un punto facendo delle buone prestazioni vuol dire che dobbiamo fare meglio. Non posso dire nulla ai ragazzi, ma dobbiamo sicuramente migliorare. Era più giusto il pareggio. La partita noi l’abbiamo fatta, ma sicuramente dispiace, mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto. La nostra forza è stata fare quadrato nei momenti di difficoltà e lo proveremo a fare anche ora. Non so in che modo, se cambiando i giocatori o il sistema di gioco. Sicuramente qualcosa dobbiamo fare. Il fatto di aver fatto anche la prestazione mi lascia l’amaro in bocca. 9 goal subiti in 4 partite? È un dato importante, stiamo cercando di lavorarci. Ripartiamo dalla prestazione, dagli applausi dei tifosi, vuol dire che hanno capito che meritavamo il pareggio. In questo momento bisogna cercare di essere più concreti, cattivi e fare quadrato. In questo momento si vede se abbiamo un gran gruppo, ma sono convinto che ne verremo fuori».