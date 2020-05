Secondo quanto si apprende dall’agenzia, “Ansa”, i parchi divertimento italiani stanno per riaprire i battenti. Gardaland ha annunciato la riapertura il prossimo 13 giugno. In questi mesi il gruppo ha elaborato un “Protocollo di Riapertura in Salute e Sicurezza” che rispetta le indicazioni di Inail e Regione Veneto accogliendo i suggerimenti forniti dall’Associazione Internazionale dei Parchi Divertimento.

«A differenza dei centri storici cittadini, delle piazze, dei parchi pubblici e delle spiagge libere – ha detto l’ad Aldo Maria Vigevani – Gardaland ha la possibilità di regolamentare e controllare il rispetto delle regole per minimizzare il rischio di contagio, grazie alle tecnologie e al controllo diretto».

Il parco limiterà il numero di visitatori giornalieri per garantire, con il numero chiuso, una superficie di 30 metri quadri per ogni visitatore.