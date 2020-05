Secondo quanto si apprende dall’agenzia, “Agi”, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, mette a tacere le voci, circolate in queste ore, di una possibile sostituzione dell’ex responsabile della struttura regionale anti-Covid, Antonino Candela, arrestato per tangenti nella sanità, con l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso.

«Sapevo che Bertolaso andava a Trapani dove ormeggia la sua barca, così ci siamo incontrati e abbiamo mangiato assieme qualcosa. Abbiamo affrontato tanti temi, ma mai parlato di affidargli il posto di Candela», ha detto.

«Non credo che lui abbia il tempo di dedicarsi ad altre attività – ha proseguito – io comunque non ho affrontato l’argomento anche perchè in questo momento non è un’emergenza. Del resto Candela era stato nominato per assolvere a quel compito soltanto per alcuni mesi. Sembrava essere al di sopra di ogni sospetto, ma io ho sempre detto che bisogna diffidare delle persone che parlando sempre di lotta alla mafia e di legalità, spesso sono le peggiori».