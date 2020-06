«Di contatti ce ne sono diversi, ma nessuna trattativa concreta. Sono reduce da due stagioni molto positive a livello realizzativo, in cui sono sempre andato in doppia cifra togliendomi l’etichetta di attaccante poco prolifico. Il mercato vero e proprio inizierà l’1 settembre e ci sarà tutto il tempo per approfondire ogni discorso». Queste le parole dell’attaccante del Piacenza, Daniele Paponi, rilasciate ai microfoni di “Il Corriere Adriatico” in merito all’interessamento del Palermo.