Il Palermo dopo aver centrato l’obiettivo della promozione in Lega Pro, comincia a programmare la prossima stagione. Secondo quanto riporta “Seriebnews.com”, il nome nuovo per la difesa è il terzino Cristian Molinaro, giocatore ex Juventus, che milita attualmente nel Venezia. Molinaro è in scadenza di contratto, non dovesse rinnovare, risulterebbe svincolato ed è un nome a cui sta pensando il duo formato da Castagnini e Sagramola.