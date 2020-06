Incredibile quanto successo a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, dopo il tifoso ferito dai colpi di pistola arriva anche il furto del motorino. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” due ragazzi in motorino sono stati assaliti da due delinquenti che hanno sottratto il motore ai giovani, minacciandoli con una pistola. Di seguito il video pubblicato dalla pagina “Welcome to Favelas”:

Napoli, rapina della moto al volo con pistola durante i festeggiamenti @welcometofavelas_4k