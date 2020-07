Gianluca Paparesta, nei quadri dirigenziali del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”. Ecco quanto affermato: «Se rimango a Palermo? Raccolgo la possibilità di non rispondere (ride, ndr). Bari? Da barese e tifoso del Bari mi auguro che possa raggiungere l’obiettivo di un meritato ritorno in Serie B. Ovviamente però parliamo di un playoff anomalo, in cui si scontrano squadre che hanno giocato già quattro-cinque partite, e altre che a livello di match ufficiali sono ferme da quattro mesi: la reazione è imprevedibile».