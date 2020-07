Incute timore l’emergenza sbarchi. Secondo quanto riportato da “Gds.it”, questa mattina a Pozzallo sono arrivati anche 64 migranti di nazionalità pakistana, che successivamente sono stati sottoposti a tampone. Domani si conosceranno gli esiti. Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, è in allarme: “Sono estremamente preoccupato per questo arrivo di migranti asiatici, bisogna fare in fretta ad individuare procedure certe con l’effettuazione dei tamponi già sulla nave. Altrimenti si corre il rischio di ripetere quello che sta accadendo in Calabria che sono contrari agli sbarchi. Un sindaco è chiamato a tutelare la popolazione soprattutto sul piano sanitario”.