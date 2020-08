Atletico Madrid escluso dalla Champions League per due positivi al Covid, Juventus riammessa alla competizione. Può sembrare un’autentica fake news, ma la verità è che si tratta di una presa in giro in piena regola nei confronti della Vecchia Signora: puntando sulla famosa tendenza bianconera a fallire la vittoria della Champions, soprattutto in finale questa notizia apparsa su Televideo recita: “In questo contesto la Uefa ha già individuato nella Juventus la squadra sostitutrice in quanto, non vincendo la finale non penalizzerebbe le altre squadre meritorie”.

E Paola Ferrari, giornalista RAI, ha pensato di condividere sul proprio profilo Twitter la notizia, in maniera goliardica, scatenando una pioggia di indignazione nei suoi confronti.